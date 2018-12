Winterthur geeft motorrijder extra korting op no-claim

Motorrijders die een volledig casco- of een Casco 2500-verzekering sluiten, kunnen, afhankelijk van het aantal jaren dat zij in bezit zijn van een motorrijbewijs, gunstig worden ingeschaald op de B/M-ladder. Heeft men het rijbewijs een jaar, dan vindt inschaling plaats in trede 9; heeft men sinds zes jaar een motorrijbewijs, dan wordt ingeschaald in trede 14. Voor WA- en beperkt-cascoverzekeringen geldt een maximale inschaling in trede 10.

De Casco 2500-verzekering is een nieuwe verzekering die het qua dekking midden houdt tussen beperkt en volledig casco. Schades buiten de schuld van de verzekerde worden volledig vergoed. Is de verzekerde betrokken bij een botsing of raakt hij van de weg, dan keert Winterthur e 2.500 uit per schadegeval.

Verder handhaaft Winterthur de no-claimkorting na een eerste schuldschade en kunnen verzekerden gebruik maken van een uitgebreide schadeservice inclusief vervangende motor en vermindering van het eigen risico met e 90. Een internationale motorpechservice is standaard inbegrepen.

Bij Winterthur geldt het motorrijbewijs als no-claimverklaring.