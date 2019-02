Wim Span stapt op bij Aon

Wim Span, directielid van Aon, is per 1 oktober opgestapt. Zijn vertrek is ingegeven door een fundamenteel verschil van inzicht in het beleid van bedrijfsonderdeel Aon Verzekeringen.

Het opstappen van Span (43) komt na een dienstverband van bijna twintig jaar bij Aon Nederland en haar rechtsvoorgangers, zijn enige werkgever tot dusver. Zijn taken worden vooralsnog overgedragen aan directielid Bert Radder.

Span kreeg in 2000 de leiding over het nieuwe bedrijfsonderdeel Aon Verzekeringen. In deze hoedanigheid werd hij verantwoordelijk voor de uitbouw van deze separate divisie voor de markt van particulieren, midden- en kleinbedrijf en verzekeringsprogramma’s voor de leden van organisaties en instellingen (affinity marketing).

Span was tevens lid van de Global Practise Group Aon Infinity en had in deze functie een bijdrage aan de opzet en ontwikkeling van collectieve verzekeringsprogramma’s in diverse Europese landen voor Aon International.