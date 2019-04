Wijzigingen binnen Bartok-directies

Piet Renses volgt Bob Halsema op als directeur van TraXo, gespecialiseerd in expertises van schade aan werk- & landbouwmaterieel en zware wegtransportmiddelen. Piet Renses combineert de functie met zijn directeurschap bij Extenso (motorvoertuigen), waar hij sinds 1999 aan het roer staat. Halsema gaat zich volledig toeleggen op zijn functie als lid van de holdingdirectie van de Bartok Groep.

Een aantal van de commerciële taken van Renses worden bij Extenso overgenomen door operationeel manager Paul Schenk, die is benoemd tot adjunct-directeur.

Bartok (zeven werkmaatschappijen) boekte vorig jaar in ons land een netto-omzet van e 22,8 mln. De groep telt 350 werknemers en negen vestigingen.

Piet Renses (links) en zijn nieuwe rechterhand bij Extenso, Paul Schenk.