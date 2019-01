Wijngaarden (NN) wil vertrouwen herwinnen

Wijngaarden hield het NN-personeel voor dat “wij samen het vertrouwen moeten herwinnen: in onszelf, van het intermediair en van de klant”. Wijngaarden hamerde daarbij op betrouwbaarheid: “liever een betrouwbaar ‘nee’ dan een onbetrouwbaar ‘ja'”.

Kleur op wangen

Vertrouwen in de toekomst is er inmiddels ook weer bij Achmea. “We hebben weer kleur op de wangen”, zo schreef topman Paul Overmars in het personeelsblad. Volgens hem zijn de resultaten van Achmea in 2003 verbeterd. “We hebben dat op eigen kracht bereikt. En dat is een teken van onze flexibiliteit en veerkracht.” Volgens Overmars heeft Achmea de potentie om nog beter te presteren. “Onze commerciële vitaliteit moeten we nu vooral naar buiten richten. We moeten nog meer laten zien wat we in de markt kunnen betekenen.”

De inkrimping van het personeel – op een totaal van 13.000 medewerkers verdwenen duizend arbeidsplaatsen – is volgens plan verlopen, zegt Overmars. Desondanks geldt ook dit jaar een vacaturestop: “Het inhuren van externen moet nauwgezet bekeken blijven worden. We moeten niet via een achterdeur nieuwe mensen binnenhalen”.

Winst AXA

AXA Nederland heeft in 2003 in elk geval weer winst gemaakt, zo liet directievoorzitter Jan van den Berg in zijn nieuwjaarstoespraak voor het personeel weten. “Financieel gezien heeft 2003 een veel beter gezicht laten zien dan 2002; het totaalresultaat kunnen wij weer ruim in de zwarte cijfers schrijven.” In 2002 leed AXA door aandelenverliezen en reorganisatiekosten nog # 37,1 mln verlies.

Van den Berg wil dat AXA zich positioneert als dé intermediairverzekeraar en zich profileert “ten opzichte van maatschappijen die er andere distributiekanalen en prijsstellingen op na houden”.

NBVA: mandaten

NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer sprak tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de standsorganisatie in ’t Spant in Bussum verzekeraars aan op té eenzijdig handelen. “Er zijn aanbieders die in het afgelopen jaar, gedwongen door financiële resultaten of fusies, ingrijpende maatregelen hebben genomen in de relatie met veel intermediairs. Soms zijn de lasten daarbij op het intermediair afgewenteld”, zo zei Groenemeijer. “Maar het belang van het intermediair is niet ondergeschikt, maar ten minste nevengeschikt aan dat van de verzekeraar. Niet het eigen belang vervat in een mandaat aan het intermediair, maar goed overleg is de weg.”

Marktpotentie rechtsbijstand

Alexander van Voorst Vader, voorman van SRK Rechtsbijstand, verwacht dat de penetratiegraad van de particuliere rechtsbijstandverzekering zal groeien van 15% nu tot 50% over niet al te lange tijd. Hij baseert die verwachting – uitgesproken tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van de Haagse Assurantie Club, het Haags Verzekeringscentrum en de regionale afdelingen van de NVA en de NBVA – op het feit dat de helft van het midden- en kleinbedrijf eens in de drie jaar een fors juridisch probleem heeft.

Eric Pouw van concurrent DAS Rechtsbijstand kijkt niet op van het geschetste groeiscenario: “Een marktpenetratie van 50%? Dat hebben wij vijf jaar geleden al voorspeld. In ons omringende landen ligt de penetratiegraad veel hoger dan bij ons: in Duitsland bijvoorbeeld op 50-60% en in Oostenrijk op 60-70%”.

De nieuwjaarbijeenkomsten bij NN werden opgeluisterd door de sportcoryfeeën Tom van ’t Hek en Dick Advocaat. Rechts de nieuwe NN-topman Ludo Wijngaarden.