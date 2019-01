Wiegel hekelt bureaucratie

“Wij vragen minister Borst zo snel mogelijk een eind aan het bureaucratengedrag te maken”, zei voorzitter Hans Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland in zijn nieuwjaarstoespraak.

“De zorgverzekeraars hebben het afgelopen jaar positieve resultaten geboekt op het gebied van wachtlijstbekorting en medicijnbezuiniging, maar dat is niet dankzij, maar óndanks de wet- en regelgeving”, zei Wiegel. Als voorbeeld van bureaucratie noemde hij dat CZ huisartsen had beloond voor doelmatig voorschrijfgedrag en daarvoor op de vingers was getikt door het College Tarieven Gezondheidszorg. Het ergert en verbaast Wiegel dat zorgverzekeraars die verplicht worden om steeds meer ondernemer te zijn, daarbij worden gehinderd door regels.

Aan het eind van zijn speech opende Wiegel de geheel vernieuwde website van Zorgverzekeraars Nederland (www.zn.nl).