Welten Groep meer in Europa

Welten was al actief in Duitsland en Spanje. “Onze ervaring in Nederland, waar we ook samenwerken met banken en verzekeraars die in België en Luxemburg actief zijn, komt goed van pas”, zeggen Cees Morsch en Ludo Clijsters in het nieuwsblad Welten Report. Net als in ons land houdt Welten zich bij onze zuiderburen nadrukkelijk ook bezig met opleiden.