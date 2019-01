Welke verkoopt Frans hypotheekarrangement

Beide maatschappijen zijn dochter van het Franse BNP Paribas. Sinds begin vorig jaar verstrekt UCB al hypotheken via de kantoren van De Hypotheker. In ons land worden alleen hypotheken verkocht in combinatie met een levenpolis van Cardif. UCB financiert uitsluitend particulieren in loondienst en hanteert ruimere verstrekkingsnormen dan andere marktpartijen.

Klanten krijgen 0,1% rentekorting als bij de hypotheek een betalingsbeschermingsverzekering van Cardif wordt gesloten. Bij hogere hypotheeksommen kan de rentekorting oplopen tot 0,3%.

De aan de lening te koppelen levenpolis is het Kapitaal Opbouwplan, waarbij wordt belegd in zogeheten multi-managerfondsen van de BNP-groep.