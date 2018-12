Weinig animo spaarkas

De populariteit van de spaarkasovereenkomst is vorig jaar nog harder gedaald dan in de twee jaar daarvoor. In totaal kwamen de spaarkasbedrijven tot een omzet van nog geen e 60 mln.

Een schamele omzet als deze wordt afgezet tegen topjaren als 1997 en 1998. In de hoogtijdagen van het spaarkasproduct werd jaarlijks ruim e 200 mln omgezet. Daar is nog maar iets maar dan een kwart van over. Vooral de koopsomstortingen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. De totale spaarkasproductie kelderde vorig jaar met 48%, na in 2000 al met 26% te zijn gedaald en in 1999 met 31%.

Het Aegon-concern wordt het hardst getroffen, aangezien Aegon diverse ijzers in het spaarkasvuur heeft met Spaarbeleg, Aegon Spaarkas, Axent/Aegon en NVG. Andere spelers op de spaarkasmarkt zijn Amev (ABC), Delta Lloyd (Nationaal Spaarfonds) en De Goudse (Tiel Utrecht Verzekerd Sparen). Spaarkasproductie Spaarpremie Risicopremie groei/daling ineens periodiek ineens periodiek Totaal 1997 69,0 126,7 7,8 20,3 223,8 1998 66,5 131,3 7,9 18,7 224,5 +0,3% 1999 51,2 83,2 6,7 14,0 155,1 -30,9% 2000 46,4 53,1 6,3 8,8 114,6 -26,1% 2001 13,2 39,5 1,8 5,1 59,6 -48,0%