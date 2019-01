Wehkamp stort zich op verzekeringen

Volgens André Vink van Wehkamp gaat het postorderbedrijf in de eerste twee maanden van het nieuwe jaar flink de trom roeren over het verzekeringsaanbod. “We zitten nog in een testperiode. Binnenkort zetten we de verzekeringen prominenter op de website en zullen we via e-mail en direct-mail nadrukkelijk aandacht voor de producten gaan vragen.”

Wehkamp, dat al bepaalde garantieverzekeringen verkocht, ziet muziek in de assurantieactiviteiten. “Wij verwachten een groei van de verkoop van verzekeringen via internet, wellicht tot 30% van de particuliere markt.” Het potentieel is aanwezig: een klantenbestand van meer dan een miljoen en nu al verkoopt Wehkamp 30% tot 40% van zijn producten via internet (ondersteund door het callcenter). Vink: “Ons concept is eenvoudig: mensen kunnen zich goedkoper verzekeren. Je kunt op verzekeringspremie besparen door dingen zelf én volledig digitaal te doen”.

Avéro en London

Het verzekeringsonderdeel op de website van Wehkamp wordt verzorgd door Intrasurance. Dit volmachtbedrijf in Zaltbommel, zelf op internet actief met www.verzekeruzelf.nl, brengt de meeste verzekeringen onder in een pool met Avéro (60%) en London (40%) als risicodragers. Voor specialismen zijn er volmachten van LAR (rechtsbijstand), AIG (reis), Monuta (uitvaart) en NVS (ziektekosten).

Het concept gaat uit van geen tot een minimaal gebruik van papier. Verzekeringen zijn dagelijks te sluiten én op te zeggen; facturen worden per e-mail verstuurd en de premie-incasso geschiedt automatisch. Voor de afhandeling van schades wordt samengewerkt met de bureaus Conex, CED, SCN, VHD en Carglass. De infrastructuur wordt onder meer gebruikt door Waerdenburgh Assuradeuren en door Alivra Makelaars.

Volgens Frank Cooler, in het voorjaar van 2002 samen met Henk Wiggers oprichter van Intrasurance, begint de verkoop van verzekeringen via internet aan te trekken. “In het eerste jaar hadden we duizend klanten: onbekend maakt onbemind. Maar sindsdien zijn we flink aan het groeien. We zitten nu op ongeveer honderdduizend bezoekers per maand. In de maand november kregen we bijvoorbeeld 650 aanvragen voor een nieuwe verzekering, waarvan we ongeveer eenderde hebben afgewezen. De groei van de portefeuille kwam daarmee uit op 450 polissen in één maand; de polisdichtheid is gemiddeld 2,1.” Bij Intrasurance werken zes mensen.

Op herhaling

Het is niet de eerste keer dat Wehkamp z’n geluk beproeft met verzekeringen. Al in december 1981 prijkte een artikel op de voorpagina van AM onder de kop ‘Proef Wehkamp in verzekeringen’. Het ging destijds om een proef voor de verkoop van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen van ’t Hooge Huys. Wehkamp verkocht op dat moment al langer autopolissen van de toenmalige direct-writer ’t Hooge Huys.