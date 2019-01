Website AM 25 jaar live

AssurantieMagazine (AM) bestaat op 25 januari volgend jaar exact 25 jaar. Dat wordt opgeluisterd met diverse activiteiten, waarover op de website meer informatie te vinden is.

Zo zijn de leukste anekdotes uit onder meer 25 jaar Jus d’Assurance opgetekend in het boekje ‘Lachen Verzekerd!’ Op 23 januari verschijnt eenmalig de AM Jubileumkrant en start vanaf 12 januari de eerste voorronde voor de Nationale Assurantie Quiz (NAQ).

Het jubileumjaar wordt feestelijk afgesloten met het AM JubileumEvent op 15 april 2004 op Papendal. Het programma omvat onder meer een paneldiscussie over het imago van de branche. Ook wordt dan de finale van de Nationale Assurantie Quiz gespeeld. Deze dag wordt afgesloten met een feest, dat opgeluisterd wordt met muzikale hoogtepunten uit de afgelopen 25 jaar.

Op de website staan de contactpersonen genoemd met hun telefoonnummers en e-mailadressen. Zij verstrekken onder meer informatie over advertentie- en sponsormogelijkheden. Ook is in elk nummer van AM op de ‘zilveren pagina’ te lezen welke activiteiten in het kader van 25 jaar AM georganiseerd worden.