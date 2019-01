Webmodule Belastingaangifte voor tussenpersonen

Met deze kant-en-klare webmodule kan de tussenpersoon zijn relaties informeren over fiscale consequenties van voorzieningen, die al dan niet via bemiddeling tot stand zijn gekomen.

De webmodule wordt geleverd met een introductiebrief en een tekstsuggestie voor een (elektronische) nieuwsbrief en is in de huisstijl van de tussenpersoon opgemaakt. De webmodule bevat verder tips, links en een aanbod tot assistentie bij het invullen van het belastingbiljet tegen een bescheiden vergoeding. De webmodule is geplaatst op de voorbeeldsite http://www.assurix.nl.

Een abonnement kost e 249 voor het eerste jaar en e 119 voor volgende jaren. De module is ontwikkeld door marketingbureau Fidicom, samen met internetbedrijf Let’s build IT.nl en Van Kampen Groep.