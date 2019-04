Wat te zeggen van de Nationale Inkomenstest?

Als het goed is, hebben velen van u vorige week dinsdagavond uit beroepsmatige belangstelling naar de Nationale Inkomenstest op SBS6 zitten kijken. Wij hebben in elk geval drie uur lang, samen met 423.000 anderen, aan de buis gekluisterd gezeten. Blijkens de aftiteling was dit programma ontsproten aan het brein van René Otten, commercieel directeur van De Amersfoortse. Hij is daarbij toch vrijwel zeker geïnspireerd geweest door de succesvolle reeks van Reinout Oerlemans, die begon met de Nationale IQ-test.

De Amersfoortse was deze avond prominent aanwezig, niet alleen met het herhaalde ‘tussenscherm’ met als tekst ‘De Nationale Inkomenstest wordt mede mogelijk gemaakt door De Amersfoortse’, maar ook in de goedgevulde reclameblokken die de marathonuitzending in moten hakten. Beide recente tv-spots van De Amersfoortse kwamen enkele keren langs, zodat wij nu weten dat die gepensioneerde advocaat Herman de Visser heet (u weet wel de man die ondanks een shotje oesters tot de conclusie komt dat hij tot de viagra-doelgroep behoort, terwijl zijn lustobject met nagels vijlen de tijd doodt).

In de studio waren diverse groepen aanwezig: gezinnen, studenten, financieel experts/tussenpersonen en Bekende Nederlanders (altijd liefkozend BN’ers genoemd). Met die bekendheid van het gezelschap viel het wel mee (of tegen, zo u wilt). Aangekondigd was dat onder anderen Ton van Rooijen in het panel zou zitten. Het leek ons wel toepasselijk bij dit financiële programma dat de legendarische A.L.A.M. van R. zich had laten strikken, maar het bleek om een andere Ton van Rooyen te gaan. Verder nog Quote-hoofdredacteur Jort Kelder, die slechts even standaard dwars was over de spijt die hij over zijn ‘WAO’-verzekering had (en dat we in het algemeen oververzekerd zijn – toch best wel leuk voor de programmasponsor), darter Co Stompé en ook DJ Jean, de populaire discjockey, die onthulde dat hij tonnen verloren had met aandelenlease.

Een belangrijke conclusie van de test was, dat wij zelf vinden dat wij er een minder grote financiële puinhoop van maken dan vaak wordt aangenomen en dat daarbij over het algemeen nauwelijks meningsverschil bestaat tussen mannen en vrouwen.

Zeer interessant was de uitkomst van de letterlijke inkomenstest. Er werd een aantal meerkeuzevragen gesteld betreffende de rol in ons dagelijks werk (vervangbaarheid, sleutelfunctie, leidinggevende functie). In deze serie vragen ging het uiteindelijk vooral om het hiërarchische gewicht van de functie en niet om het eventuele commerciële belang ervan. Dat laatste is niet onbelangrijk om op te merken, want uiteindelijk werd gevraagd om het netto maandinkomen te vermelden. Vervolgens werd door de computer getoetst of wij voldoende, niet voldoende of te veel verdienen.

In de studio en in menige assurantiehuiskamer leidde de uitslag tot flinke hilariteit. Iedere groep verdiende in de praktijk meer dan bij de zwaarte van de functie zou passen. In de categorie ‘gezinnen’ was die overbetaling 10%, bij de studenten 55% en bij de financieel adviseurs niet minder dan 85%. ‘Bedankt voor deze versterking van ons imago, René’, zullen tal van branchegenoten hebben gedacht.

We konden ook toetsen of we onszelf als een financiële waaghals of als een watje beschouwden. Frank (spreek uit: Frenk) van der Starre van De Amersfoortse meende van zichzelf dat hij meer richting het watje ging. Uit de test kwam darter Co Stompé als een financiële waaghals naar voren. De voormalige trambestuurder verklaarde dat hij best wel prijsbewust is, maar nu als professioneel darter niet op de kleintjes hoeft te letten.

Er waren ook prijzen: de voorspelbare auto en als verrassende prijs “een pakket inkomensverzekeringen ter waarde van e 15.000 van De Amersfoortse”.

Aardig was ook te constateren dat hoewel slechts 18% van de deelnemers meende dat zij hun financiën op orde hebben, dit bij 54% van hen toch wel degelijk het geval was. Caroline Sodenkamp van het Nibud relativeerde dit percentage subiet door op te merken dat “dus ook bijna de helft zijn financiën níet op orde heeft”.

Van der Starre gaf aan dat hij op zich niet veel wijzer van het programma was geworden, maar dat het vooral een bevestiging was van het beeld dat hij had. Professor Sylvester Eijffinger vond het ‘nieuwe’ dat “deze avond het inkomen bespreekbaarder was geworden”. En inderdaad openheid over ons inkomen was vooraf reeds als ‘het laatste taboe’ bestempeld. Die opvatting werd gedeeld door Jort Kelder: “Je krijgt eerder een panel vol om het seksleven op tafel te leggen dan om inzicht in het inkomen te geven”.

Het deskundigenpanel v.l.n.r. Frank van der Starre (De Amersfoortse), Caroline Sodenkamp (Nibud) en professor Sylvester Eijffinger (Universiteit Tilburg).

De uitgenodigde tussenpersonen en andere financiële adviseurs.

Avéro Achmea weer winnaar voetbaltoernooi Hypotheek Visie

Avéro Achmea is winnaar geworden van het Hypotheek Visie Voetbaltoernooi, dat op 23 mei voor de vierde maal werd gehouden. In de finale werd het team van Hooge Huys in een serie strafschoppen verslagen. Ook de drie voorgaande edities waren al gewonnen door Avéro. Aan het toernooi namen verder drie teams van Hypotheek Visie deel (FC Stropdas, FC Limburg en Scheenbeschermer+) en ploegen van Aon, BLG, DBV, Legal & General en Woonfonds. De sportiviteitsprijs ging, gezien de naam van het team niet geheel onverwacht, naar de spelers van Scheenbeschermer+.

Onthullende overtreding

Als je nauw betrokken wordt bij het slaan van de eerste paal is dat vaak een streling van de eigenwaarde, maar je moet er wel wat voor over hebben: het dragen van zo’n helm. Dat is immers verplicht op een bouwplaats. Dit gold derhalve afgelopen maand voor de Zoetermeerse wethouder Fijen en voor directeur Richard van der Hart van verzekeraar Klaverblad. Maar geldt die eis dan niet voor die man in overall? {vijfde kolom)

