Wagner & Partners geeft klanten tekst en uitleg

Wagner & Partners kwam half december in het nieuws in verband met de voorgenomen liquidatie van het Vastgoed Mixfonds. WVN, de beheerder van dit fonds, heeft een eigen directie, maar de aandeelhouders van deze beheerder, Heinz Wagner en Jos Nuijen, zijn tevens aandeelhouder van Wagner & Partners BV. De beheerders van het Vastgoed Mixfonds wilden in verband met de sterk gedaalde koers de beheerstructuur van het fonds wijzigen. De bestaande beheermaatschappij zou worden afgekocht met een eenmalige betaling van e 15 mln. Boze beleggers beschuldigden de beheermaatschappij van het “leegroven van het fonds”.

Han van Wijk, algemeen directeur van Wagner & Partners, begrijpt niet waarom zijn bedrijf zo onder vuur ligt. “Voor wat betreft de overwaardeconstructies, daarin doen wij niet anders dan andere instellingen. Wij hebben altijd gewerkt met de acceptatiekaders die banken aan ons verstrekken. Iedereen doet dat. Door Frans Faas, directeur van het adviesbureau InterFaas, die ‘gedupeerde beleggers’ vertegenwoordigt, wordt gesuggereerd dat wij de enige zijn die zo werken. Dat is pertinent onjuist. Wij hebben niet méér verdiend doordat onze klanten via hun hypotheek belegd hebben in het Vastgoed Mixfonds. Wij hanteren daar een marktconforme provisieregeling voor, zodat er ook geen prikkel uitgaat om per se in het Vastgoed Mixfonds te beleggen. Dit fonds was één van de mogelijkheden om in te beleggen. Dat onze aandeelhouders daar wellicht aan verdienden, kan kloppen. Maar niet Wagner & Partners. Voor het beheren, betaal je altijd een vergoeding. Dat heeft onze klanten in dit geval dus niets extra’s gekost.”

AFM

“Over de suggestie dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij ons onregelmatigheden zou hebben gevonden, ben ik furieus. Doordat wij als cliëntenremisier optreden, hebben wij bij tijd en wijle de AFM op bezoek. Ik heb aangegeven dat er geen problemen zijn met de AFM. Dat wil niet zeggen dat we nooit het advies hebben gekregen om puntjes te verbeteren.”

Ook over de uitlatingen van het Wabb-bureau van de SER is Van Wijk niet te spreken. “Er loopt geen onderzoek naar ons. Wij hebben van de SER een brief gekregen in verband met een vraag over een klacht van een klant van ons. Wij hebben 17.000 klanten en dan komt het voor dat klanten niet tevreden zijn. In dit specifieke geval heeft de klant een Box+-product van Aegon. Op de brief van de SER hebben wij geantwoord dat wij in overleg zijn met de klagende partij en zodra daar meer nieuws over is, melden wij dat aan de SER. Niks onderzoek dus. Wij hebben de SER ons ongenoegen daarover gemeld en geëist dat zij zich niet meer in die zin uitlaten.”

Aegon

Het aandelenleaseproduct Box+ van Aegon is door Wagner & Partners aan 900 klanten verkocht. “Wij hebben effectenlease heel lang buiten de deur gehouden. Maar er kwam een moment dat klanten er om vroegen. Toen zijn wij met Aegon in overleg getreden. Zij vroegen een rente van 13%. Dat vonden wij te hoog. Wij wilden een rentetarief van 9%. Daarmee is Aegon akkoord gegaan, daarbij aangetekend dat wij over dat product minder provisie ontvingen. Ik vind niet dat de schuld nu bij ons gelegd moet worden. De klant is daar zelf ingestapt. Dat neemt niet weg dat wij onze 900 klanten een oplossing willen bieden. Wij vinden dat Aegon zijn verantwoordelijkheid moet nemen als producent voor de expiratie over twee jaar. Eén van de oplossingen is de looptijd te verlengen, waardoor de koersen de kans krijgen aan te trekken. Ik heb nog niet meegemaakt dat in tien jaar tijd de aandelenmarkt niet aantrekt. Het zou mooi zijn als de klant zelf kan bepalen wanneer hij er uitstapt. Wij dringen bij Aegon al anderhalf jaar aan op een oplossing.”

In een reactie stelt Aegon dat Wagner & Partners wel een reactie heeft gekregen. “Wij gaan niet mee in het voorstel van Wagner & Partners. Dat hebben wij ze ook schriftelijk toegelicht. Wij willen pas beslissen wat ons voorstel wordt inzake de Box+-contracten op het moment dat ze daadwerkelijk expireren en niet al twee jaar van te voren”, aldus Aegon.

