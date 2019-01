Wachttijdgarantie Ohra: dotteren binnen drie dagen

Een verzekerde van Ohra die een dotterbehandeling moet ondergaan, wordt voortaan gegarandeerd binnen drie dagen geholpen. De wachttijd voor dotterbehandelingen varieert normaliter van een maand tot enkele maanden. Indien er geen plaats is in Nederland worden de patiënten na overleg behandeld in Duitsland, aldus Ohra.

Voor alle andere behandelingen geldt vanaf nu bij Ohra een operatiegarantie van maximaal twee weken. De behandelgaranties vormen onderdeel van een serie efficiencymaatregelen. Zo kondigde Ohra in oktober aan de wachtlijsten voor liesbreuk- en spataderoperaties terug te brengen naar vijf dagen voor poliklinische behandeling en maximaal tien dagen voor operatieve dagbehandeling. Normaal variëren deze wachttijden van enkele maanden tot meer dan een half jaar. Hiertoe werd een contract gesloten met een private dagkliniek in Nijmegen. Zowel ziekenfonds- als particulier verzekerde patiënten kunnen daar terecht.

In november meldde Ohra voortaan behandelingen in de recent gestarte Mauritskliniek in Den Haag te vergoeden. Deze kliniek heeft geen wachtlijst voor dermatologische behandelingen, in tegenstelling tot de gebruikelijke wachttijden van vier weken voor dit type behandeling.