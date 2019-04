Voskuijl wordt directeur Sivi

Het Sivi beheert de standaarden die zijn ontwikkeld ten behoeve ketenintegratie binnen de intermediaire branche en certificeert partijen die de ketenintegratie standaarden in hun systemen inbouwen.

Binnen Sivi zijn zowel maatschappijen als tussenpersonenorganisaties vertegenwoordigd. De voorbereidingen voor de oprichting van de Sivi als stichtingsvorm zijn in volle gang. Er wordt nog gewacht op goedkeuring van de mededingingsautoriteit NMa. Zodra de oprichting een feit is, houdt het e-Businessplatform op te bestaan.

De verwachting is dat het Sivi zich dit jaar zal richten op het opzetten van de beheerorganisatie en het inrichten van branchewerkgroepen. Ook het in beheer nemen van de overeengekomen standaarden staat op de planning. Veder zal het Sivi een actieve rol gaan spelen in de uitrol van standaarden en werkwijzen in de markt.

Hubert Voskuijl kondigde vorig jaar aan met pensioen te gaan, mede vanwege gezondheidsredenen. Hij wilde een groot deel van zijn tijd gaan doorbrengen in Spanje.