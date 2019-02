Voorlopig nog geen vrouw in raad van bestuur Delta Lloyd

Tesselhoff (61) vertrekt per 1 april volgend jaar bij Delta Lloyd om met pensioen te gaan. Rob Hillebrand (46) en Paul Medendorp (47) volgen hem per 1 januari op als lid van de raad van bestuur. Of voor die functie wel een vrouw in de race is geweest, kan woordvoerster Annette Bax niet zeggen.

Hillebrand wordt als directievoorzitter van Ohra opgevolgd door Frank Blankers (45), nu nog directielid bij Achmea Particulieren. Frans van de Veer (52) neemt de functie van directievoorzitter Delta Lloyd Deutschland over van Medendorp. Over de verdeling van de portefeuilles binnen de raad van bestuur, die verder bestaat uit Peter Kok en voorzitter Niek Hoek, is nog geen besluit genomen. De uitbreiding van drie naar vier personen heeft er volgens Bax mee te maken dat het aantal aandachtsgebieden binnen het bestuur is vergroot.