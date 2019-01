Voogd & Voogd richt eigen ICT-bedrijf op

Volmachtbedrijf Voogd & Voogd heeft een bedrijf opgericht dat het intermediair ondersteunende diensten biedt op het gebied van ICT.

Het nieuwe bedrijf, Voogd & Voogd Diensten BV, werkt voorlopig alleen voor het intermediair dat is aangesloten bij het eigen backofficebedrijf en is voortgekomen uit de toenemende vraag naar betaalbare software en ICT-diensten. Onder de aangeboden producten zijn rekenmodules waarmee consumenten en zakelijke klanten op de site van de tussenpersoon premies kunnen vergelijken en verzekeringen kunnen afsluiten. De dertien verschillende modules kunnen online worden besteld en zelf op de site worden geïnstalleerd.

Samen met DenK Internet Services biedt Voogd & Voogd Diensten de mogelijkheid tegen gereduceerde kosten een eigen internetsite op te zetten. Daarnaast worden met Expansion, gespecialiseerd in digitale archivering, systemen aangeboden waarmee assurantiekantoren papierloos kunnen gaan werken.

De producten en diensten zijn alleen beschikbaar voor de bijna vijfhonderd tussenpersonen die zijn aangesloten op het backoffice-bedrijf van Voogd & Voogd. Binnenkort worden backoffice-software en ICT-diensten voor schadeverzekeraars geïntroduceerd.

Samen met DAK in in bromfietspolissen

Voogd & Voogd heeft zijn online vergelijkings- en afsluitprogramma ter beschikking gesteld aan de circa 1.200 tussenpersonen die zijn aangesloten bij de coöperatie DAK. Met het programma kunnen de tussenpersonen via internet de bromfietspremies vergelijken van London en Unigarant. Verder kan na het sluiten van de polis direct een verzekeringsbewijs worden uitgedraaid en – indien vooraf aangevraagd – een verzekeringsplaatje worden meegegeven.

De tussenpersonen van Voogd & Voogd maken al langer gebruik van het programma. Schademeldingen vinden nog plaats per post. Wel kan het intermediair online de status van de schadeafhandeling volgen. “De samenwerking is een eerste stap op weg naar een verdergaande elektronische integratie”, stellen beide ondernemingen.