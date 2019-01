Volmachtprijs gaat naar NVGA

AXA wil de prijs elke twee jaar gaan uitreiken aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden voor de volmachtbranche. Naast de NVGA waren volmachtbedrijf Voogd & Voogd en Martin Versteeg (directeur Volmachten van de Lippmann Groep) genomineerd.

“De jury heeft gekozen voor de NVGA vanwege de grote bijdrage aan de volmachtmarkt in zijn algemeenheid en de inzet van deze instantie voor de standaardisering van gegevensuitwisseling. Het belang hiervan wordt groot geacht, omdat met geüniformeerde interfaces het verkeer tussen volmachtnemer en volmachtgever beter verloopt, terwijl over en weer de kosten beperkt worden”, aldus het juryrapport.

NVGA-voorzitter Jos van der Poel was oorspronkelijk – naast professor Han Wansink (voorzitter) en AXA-directievoorzitter Jan van den Berg – lid van de jury, maar trad vorige maand terug toen bekend werd dat de NVGA zelf voor de prijs was genomineerd. Zijn vervanger was Rob Grijpma, directeur bij Volmachtbeheer. Volgens Wansink heeft het jurylidmaatschap van Van der Poel geen enkel effect gehad op de uitkomst: “Binnen de jury heeft nog tot de dag voor de uitreiking een open discussie plaatsgevonden, waaraan ook Grijpma volop heeft deelgenomen”.

Van der Poel mocht een glazen kunstwerk in ontvangst nemen en een cheque ter waarde van e 5.000. Van der Poel wil dat geld gaan besteden aan het aantrekken van een communicatieadviseur.

NVGA-voorzitter Jos van der Poel (links) ontvangt uit handen van professor Han Wansink de AXA Volmacht Award.