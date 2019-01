Volmacht Monuta voor Driessen

Het volmachtbedrijf is actief voor een viertal kantoren: Maasbreed Advies in Maasbree (25 medewerkers), Evers in Vleuten (15 medewerkers), De Vries in Apeldoorn (9 medewerkers) en Raadschelders & Partners in Nieuw-Vennep (3 medewerkers). Driessen Assuradeuren is volledig eigendom van het Algemeen Assurantiekantoor Eijkenhorst (AAE), een gezamenlijke onderneming van Joep van den Eijkel en Rik Savelsbergh. AAE heeft belangen in de vier andere kantoren.

Driessen Assuradeuren wil niet alleen volmachtproducties verwerken, maar ook de volledige administratie van assurantiekantoren overnemen. “Maar we willen geen DAK zijn”, benadrukt directeur Toine van de Wiel. “Een kantoor komt 100% op onze (Anva-)administratie.” Driessen heeft volmachten van Delta Lloyd, Hooge Huys, Levob, London, Elvia, Arag en LAR. “We willen uiteindelijk met tien volmachten en vijftien provinciale verzekeraars gaan werken”, aldus Van de Wiel.

De keuze voor Monuta verklaart hij als volgt: “Vanuit de kantoren was er een wens voor een uitvaartvolmacht; gezien het volume moet je er daarvan niet meer dan één willen. Op basis van historie en ervaring is de keuze op Monuta gevallen.” Monuta had al zes volmachten uitstaan: bij Voogd & Voogd (Sommelsdijk), Clamber (IJsselstein), Federatie Advies Bedrijven (Gemert), Teunisse & Schoones (Sint-Oedenrode), Schoeman (Veenendaal) en Orion Direct (Etten-Leur).

De contractondertekening: Jolanda Theunissen (feitelijk leider Driessen), Cors Hage (algemeen directeur Monuta) en Toine van de Wiel (directeur Driessen).