Volmacht Aegon voor Lancyr-kantoren

Marcel Holtrop (Aegon Intermediair), Rianne Dekkers (Lancyr) en Ed van Uijen (Lancyr) kregen de handen op elkaar na ondertekening van het contract. De Aegon-collega’s Jan Willem Steijn, Christa van de Pol, Dolf Burger en Marcel de Jong mochten toekijken. De Aegon-volmacht is noodzakelijk voor Lancyr in verband met de plannen om per 1 januari eigen-labelproducten op de markt te brengen. Aegon wordt per die datum een van de risicodragers voor deze Lancyr-producten. Lancyr telt nu bijna vijftig kantoren en wil de komende drie jaar uitgroeien tot een organisatie van ongeveer 120 franchisenemers. In drie kantoren heeft Delta Lloyd een aandelenbelang.