Voetbalclub NEC gaat in kredieten

Bezoekers van de site kunnen net als bij Geldshop een consumptief krediet sluiten: een NEC-krediet. De inkomsten uit de kredietverlening worden tussen Geldshop en NEC verdeeld: bij terugbetalen van het krediet gaat een deel van het bedrag naar de voetbalclub. “Maar voor de klant kost een NEC-krediet evenveel als een krediet van Geldshop”, aldus een woordvoerder.

Supporters kunnen zo door het sluiten van een lening indirect hun favoriete club steunen. Het NEC-krediet is echter niet alleen voorbehouden aan supporters van de voetbalclub, die circa tienduizend seizoenkaarthouders en drieduizend fanclubleden heeft.

NEC brengt de website onder de aandacht via het videoscherm in stadion De Goffert, het clubblad en de eigen internetsite. Een woordvoerster sluit niet uit dat op meer gebieden in de financiële dienstverlening activiteiten zullen worden ontplooid. NEC geeft klanten van het Nijmeegse intermediairbedrijf Het Financiële Warenhuis (onderdeel van Geldshop) al de mogelijkheid de kosten van een NEC-seizoenskaart terugbetaald te krijgen.

De producten die door NEC-krediet worden aangeboden, zijn dezelfde als van Geldshop.

Alex Thielbeke (algemeen directeur NEC, links) en Roger Theunissen (algemeen directeur Geldshop.nl) openen de nieuwe site. (Foto: Broer van den Boom)