VNAB van start met elektronisch systeem

Bij e-ABS (voluit elektronisch Assurantie Beurs Systeem) vindt de communicatie rond de schaderegeling online plaats. Voor het systeem wordt een reeds operationeel systeem gebruikt van het Brits/Amerikaanse bedrijf Riskclick. ABZ verzorgt begeleiding en beheer.

De totale kosten voor de eerste drie jaar worden geraamd op e 5 mln. Het systeem wordt gefaseerd ingevoerd. In eerste instantie is het alleen operationeel voor brandschadeclaims; later dit jaar volgen marine-, aansprakelijkheids- en overige variaschades.

Volgend jaar zal e-ABS ook worden ingezet voor het plaatsen van nieuwe posten, zodat risico’s elektronisch kunnen worden aangeboden. Hiervoor is begin deze maand een proef gestart.

Makelaar Thom Vermeiden (Marsh, tweede van rechts) verstuurde maandag de eerste schadeclaim via e-ABS. Rondom hem van links naar rechts VNAB-bestuurslid Kees Krijgsman, projectmanager Paul van der Velde en VNAB-voorzitter Rolf van der Wal.