Virtuele inkoopcombinatie voor beleggingspolissen

Kantoren met een portefeuille aan beleggingsverzekeringen van minimaal e 500.000 (op jaarbasis) kunnen zich aansluiten op De Blauwe Lijn. Dat kan via de website www.meres.be. Vooralsnog worden beleggingspolissen aangeboden van Credit Suisse Life & Pensions Luxembourg en de Ierse verzekeraar Hansard. Het aanbod is echter afhankelijk van de wensen van de aangesloten tussenpersonen, zegt Erwin te Duits van Meres: “We starten met deze producten, die nieuw zijn voor de Nederlandse markt, maar het kan best zo zijn dat we door de vraag van het intermediair op een gegeven moment met andere producten komen”. Volgens Te Duits heeft Meres na uitgebreide gesprekken met de Autoriteit Financiële Markten ‘groen licht’ gekregen voor het ontplooien van activiteiten in ons land.

De Blauwe Lijn heeft een netwerk van vijftien assurantiekantoren in ons land en vijf in België. Per postcodegebied wordt één assurantiekantoor toegelaten. Het lidmaatschap is gratis, op voorwaarde dat de tussenpersoon bij een polisaanvraag altijd eerst De Blauwe Lijn raadpleegt, die overigens de hoogte provisie garandeert. Mocht elders een vergelijkbaar product tegen betere voorwaarden te sluiten zijn, dan probeert Meres dezelfde voorwaarden alsnog bij die maatschappij te bedingen. Lukt dat niet, dan kan het product elders worden gesloten.

Een online consultatie van De Blauwe Lijn – in feite een virtuele vraagbaak voor beleggingspolissen – duurt volgens Te Duits slechts een halve minuut.