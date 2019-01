Vijftigste vestiging voor PensioenPoint

PensioenPoint Nederland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met PHB Financieel Adviseurs in Hellevoetsluis. PHB is daarmee de vijftigste deelnemer geworden.

“PPN is een samenwerkingsverband en geen franchiseorganisatie”, benadrukt oprichter Jan van der Meer. Begin 1999 ging PensioenPoint nog wel van start als franchiseketen, een voortzetting van Van der Meer Pensioenadviseurs (Oisterwijk). Van der Meer had toen al honderd tot 150 deelnemers voor ogen. Gezamenlijke marketing, kennisdesk en inkoop vormden de basis van de samenwerking van pensioenkantoren. “Nu is het een samenwerkingsverband van onafhankelijke intermediairs op het terrein van pensioen, financiële planning, employee-benefits en hypotheken”, zegt Van der Meer. Voor de laatste categorie is het label HypothekenPoint ontwikkeld.

Met verzekeraars en geldverstrekkers worden service-level-agreements gesloten. Bij aanvang waren Amev, Zwitserleven, Avéro, Nationale-Nederlanden en Hooge Huys de hofleveranciers; vorig jaar werd Royal Nederland aan dat lijstje toegevoegd. Voor hypotheken worden de zaken gedaan met Amev, Argenta (via Welke), BLG, Bouwfonds, Hooge Huys, Hypotrust, NN en Postbank.

PensioenPoint-directeur Levineke Meylink-Vink feliciteert Peter Schinkel met zijn aansluiting bij het samenwerkingsverband.