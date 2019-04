Vijf finalisten voor verkiezing Leerbedrijf van het Jaar 2002

De vijf finalisten zijn gekozen uit 28 financiële dienstverleners. Deze hebben gemeen dat ze in het schooljaar 2001/2002 één of meer stagiaires van de mbo-opleiding Commercieel medewerker banken, Commercieel medewerker verzekeringen of Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen begeleid hebben.

De prijsuitreiking vindt plaats op 26 september. Deze bijeenkomst maakt deel uit van een themabijeenkomst waarin het financiële bedrijfsleven en het onderwijs in discussie gaan over het imago van de branche. De presentatie wordt gedaan door financieel journalist Clemens Graafsma. De jury bestaat uit afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), NBVA, NVA en het Verbond van Verzekeraars. Verder participeren het mbo-onderwijs en vakbond De Unie.

Meer informatie over de verkiezing is te vinden op de website www.leerbedrijfvanhetjaar.nl. Op deze site staan de profielen van de vijf finalisten. Iedereen kan via deze site zijn stem uitbrengen, want naast een juryprijs is er tevens een publieksprijs.