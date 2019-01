VGZ sluit ‘totaalcontract’ met Belgisch ziekenhuis

Zorgverzekeraar VGZ en het Vesalius-ziekenhuis in het Belgische Tongeren hebben een overeenkomst getekend over vergoedingen en over de kwaliteit van zorg. VGZ-verzekerden kunnen hierdoor even gemakkelijk terecht in Tongeren als in een Nederlands ziekenhuis.

VGZ-verzekerden kunnen vanaf nu voor alle specialismen terecht in Tongeren. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als in Nederland. Dat wil zeggen dat elke VGZ-verzekerde met een verwijzing van een huisarts zich in Tongeren kan laten behandelen, zónder vooraf toestemming te vragen.

Voor verzekerden betekent dit dat ze profiteren van de aanzienlijk kortere wachttijden in België ten opzichte van de meeste Nederlandse ziekenhuizen. De meeste verrichtingen kunnen binnen één of twee weken plaatsvinden. Overigens kunnen VGZ-verzekerden al sinds een jaar via het Academisch Ziekenhuis Maastricht direct naar Tongeren worden verwezen voor een snellere behandeling voor chirurgische ingrepen. Uit een tussentijdse enquête bleek een hoge tevredenheid onder de behandelde patiënten.

Geen ‘remgeld’

In Nederland is sprake van contracteerplicht tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. In België geldt een dergelijke verplichting niet. “Des te opmerkelijker kan het worden genoemd, dat het contract toch tot stand is gekomen”, oppert VGZ.

Het contract bevat gedetailleerde afspraken over de door VGZ gewenste kwaliteit van zorg. Zo zijn er afspraken gemaakt over de informatieverstrekking naar huisarts en patiënt/verzekerde, klanttevredenheidsmetingen, klachtenafhandeling, snelheid van behandeling en rechtstreekse vergoeding in principe zonder remgeld (eigen bijdrage). VGZ heeft zich tot doel gesteld om nog meer snellere alternatieven te creëren voor de wachtlijsten in Nederland en wenst daarom nog meer contracten te sluiten met Belgische ziekenhuizen.

De kortere wachtlijsten in België kunnen onder meer worden toegeschreven aan de verhouding van beschikbare zorg (ziekenhuizen/specialisten) ten opzichte van het aantal inwoners, verklaart VGZ. Nederland heeft voor 16 miljoen inwoners 101 ziekenhuizen (aantal potentiële klanten per ziekenhuis: 160.000). In België zijn voor 10 miljoen inwoners 116 ziekenhuizen (aantal potentiële klanten per ziekenhuis: 88.000).