VGZ sluit contract met internetapotheek

VGZ-verzekerden kunnen sinds begin dit jaar online geneesmiddelen bestellen en deze per post thuis of op het werk laten afleveren.

Daartoe heeft VGZ een overeenkomst gesloten met internetapotheek eFarma. “Het prijsvoordeel wordt deels direct en deels via de premie doorgegeven aan de klant”, zegt VGZ. Verzekerden die dagelijks medicatie gebruiken, krijgen elk jaar minimaal e 17 terug op hun bankrekening.

Verzekerden die receptmedicijnen nodig hebben kunnen het recept opsturen of faxen naar eFarma en krijgen enkele dagen later het medicijn gratis thuisbezorgd. Verzending gebeurt aangetekend door TPG-pakketservice of koeriersdienst. Spoedaanvragen worden telefonisch in behandeling genomen en dezelfde of de volgende dag op een afgesproken tijdstip afgeleverd.

Volgens VGZ zijn de kosten van de medicijnen door de manier van werken een stuk lager dan bij andere apotheken. eFarma keert de helft van de behaalde inkoopkortingen uit aan VGZ.