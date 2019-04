VGZ laat tanden laseren

VGZ-verzekerden (particulier en ziekenfonds) met een aanvullende verzekering kunnen als proef tandsteen laten verwijderen via een (pijnloze) laserbehandeling. De behandeling, die uniek is voor ons land, gaat een stuk sneller gaat dan op de traditionele manier. VGZ werkt hiervoor samen met de Mondhygiënistenpraktijk Nijmegen-Wijchen-Veghel.

Niek de Jong Prijs

Gegadigden voor de Niek de Jong Prijs, een jaarlijkse prijs van e 10.000 voor een persoon of organisatie die heeft bijgedragen aan positieve berichtgeving over de zorg, kunnen vóór 26 mei hun project aanmelden via e-mail: niekdejongprijs@zn.nl. Meer informatie op: www.zn.nl.

Zorgpremies

“De ziekenfondspremies kunnen niet eindeloos omhoog, het is dus onvermijdelijk om eigen bijdragen of eigen risico’s in te voeren”, vindt minister De Geus. De Geus wil niet lang wachten. Als er niet snel een nieuw kabinet komt, zal hij zelf een besluit nemen.

Poortwachtertraject

Minister Rutte heeft de SER en de Raad voor Werk en Inkomen voorgesteld om brancheorganisaties het recht te geven voor zeer kleine werkgevers het Poortwachter-traject te verzorgen. De circa 150.000 kleine werkgevers hoeven dan geen contracten meer te sluiten met arbodiensten.