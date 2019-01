Verzuimpakket NN, ArboNed en Keerpunt

Onder de gezamenlijke dienstverlening van de drie partners vallen onder meer loondoorbetaling, verzuimmanagement, preventie en reïntegratie.

Als grote aanbieder van verzuim- en inkomensverzekeringen werkt NN voor reïntegratie al langer met Keerpunt. Dit bedrijf is overigens voor 50% eigendom van NN (de andere 50% in is handen van Fortis ASR). De arbodienst ArboNed telt meer dan zestigduizend klanten met in totaal ruim 1,1 miljoen werknemers.