Verzekerd Beleggen bij Delta Lloyd

Kanttekening is dat de garantie alleen het bedrag betreft na aftrek van de kosten. Die blijken pittig: ruim 9%. Voor de inleg (van minimaal e 500) worden participaties ter waarde van e 16,50 gekocht, waarvan e 1,50 opgaat aan kosten. Er zijn drie varianten waarbij de minimale én maximale opbrengst vooraf vast staat: volledige bescherming van de inleg (minus kosten) en maximaal 60% rendement, een verzekerd rendement van 6% op de inleg en maximaal 50% rendement, of een verzekerd rendement van 20% en maximaal 40%. Beleggingen in obligaties worden gecombineerd met opties in de EuroStoxx 50-index.