Verzekeraars publiceren straks ook ‘embedded value’ Schade

In ons land geven de beursgenoteerde bedrijven ING, Aegon en Fortis en ook Legal & General enig inzicht in de waarde van hun levenportefeuille. De embedded value is kort gezegd de toekomstige waarde van een verzekeringsportefeuille, gebaseerd op verwachtingen over grondslagen als kosten, sterfte en interest. De maatschappijen doen een opgave van het totaalcijfer en van de embedded value van hun nieuwe productie.

Probleem is, dat de cijfers die verzekeraars nu publiceren niet vergelijkbaar zijn, omdat elke maatschappij andere aannames over de grondslagen hanteert. “Transparantie en vergelijkbaarheid zijn afwezig”, aldus Jos Streppel tijdens een bijeenkomst van PricewaterhouseCoopers (PwC) over dit onderwerp. De financiële topman (chief financial officer) van Aegon is voorzitter van een CFO-forum, dat werkt aan een Europese standaard voor embedded value. Beleggingsanalist Wim Holterman (PwC) legt uit waarom: “Verzekeraars zijn nu weinig transparant en beleggingsanalisten hanteren daarom een korting, wat ten koste gaat van de beurswaarde van een bedrijf.”

Schade

Volgens Streppel hanteren verzekeraars het cijfer embedded value intern al veel langer voor de meting van het rendement van de portefeuille en de productie. Verder wordt het gegeven gebruikt bij overnames en fusies voor een inschatting van de waarde van een verzekeraar. “Dat laatste is hét bewijs dat externe aandeelhouders ook recht hebben op dit cijfer.” Over het lopende boekjaar 2004 mogen de negentien verzekeraars uit het CFO-forum de embedded value vrijwillig publiceren, over 2005 doen ze dat verplicht.

Naast een cijfer over levensverzekeringen willen de negentien concerns uit het CFO-forum straks ook hun schade-activiteiten en vermogensbeheer waarderen met embedded value. Streppel: “Dat laatste gebeurt op vrijwillige basis. Een verzekeraar moet melden als hij het niet doet en uitleggen waarom”.

Andere verzekeraars mogen het voorbeeld van het CFO-forum volgen. Streppel: “We leggen het niemand op. Maar als je met de Europese embedded value schermt, dan moet je de principes voor 100% overnemen.”

Premies hoger

Een nieuw onderdeel in de Europese embedded value wordt de waardering van opties en garanties in verzekeringsovereenkomsten. “Het is idioot, maar verzekeraars hebben garanties in het verleden eigenlijk gratis weggegeven. Daar rekenen we nu expliciet een marge voor. Ja, in combinatie met strengere solvabiliteitseisen zal dat tot hogere premies leiden”, voorspelde Streppel.

Delta Lloyd-actuaris Laurens Roodbol nuanceerde die woorden. “Actuarissen hebben niet zitten pitten. Opties en garanties zijn in het verleden wel degelijk in de premies en voorzieningen meegenomen. De marges waren toen echter zo ruim dat het exact benoemen van de marge voor opties en garanties niet nodig was. Dat is nu anders.”