Verzekeraars niet blij met partners ABN Amro/Delta Lloyd

Belangrijke partners zijn Aegon, De Amersfoortse en de ziektekostenverzekeraar ONVZ. De Amersfoortse doet geen mededelingen over de aard van de via ABN Amro verkochte verzekeringen, noch over de premieomzet die daarmee is gemoeid. “Het mag duidelijk zijn dat deze samenwerking voor ons commercieel niet interessant is”, aldus René Otten van De Amersfoortse. De Fortis-maatschappij verkoopt in elk geval verzuimverzekeringen en woonlasten-aov’s via de bank.

Aegon, risicodrager van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers, zegt geen vrees te kennen voor het exclusieve contract van ABN Amro met Delta Lloyd. “Wij gaan uit van kwaliteit en geloven in een blijvend positieve samenwerking met ABN Amro.” Over de omvang van die samenwerking doet Aegon geen uitspraak.

ONVZ, sinds twee jaar risicodrager voor ziektekostenpolissen die ABN Amro Verzekeringen onder eigen label voert, doet dat evenmin. Volgens commercieel directeur Frans van Rijn “is de productie niet dusdanig, dat wij hard worden getroffen door het verlies van ABN Amro als afzetkanaal”. Tot 1999 bemiddelde ABN Amro voor ziektekostenpolissen van AXA. Daarmee is nu nog een jaarpremie-inkomen van “enkele miljoenen” gemoeid.

Legal & General verkoopt via ABN Amro overlijdensrisicopolissen. “De exclusieve samenwerking met Delta Lloyd raakt ons niet”, denkt L&G-topman Arno Dolders. “Tenminste, ik neem aan dat ABN Amro zijn klanten een ruim aanbod wil bieden. Anders zullen ze, op basis van de Europese richtlijn, moeten zeggen maar met één leverancier zaken te doen. En dat terwijl de Delta Lloyd-tarieven 60% tot 70% duurder zijn dan de onze.” Legal & General haalt 27% van zijn nieuwe productie (circa e 160 mln jaarpremie) binnen via banken. Volgens Dolders loopt “nog lang geen 5%” via ABN Amro. Andere bankpartners zijn ING Bank en Van Lanschot.

Andere partijen waarvoor ABN Amro verzekeringen verkoopt zijn: RVS (uitvaartkosten), Centraal Beheer (overlijdensrisico), Topland (agrarische bedrijven), Bloemers Nassau (bestuurders) en NCM (debiteuren).

Looptijd

Delta Lloyd en ABN Amro zijn de joint-venture aangegaan voor de duur van dertig jaar. Het kantorennetwerk van ABN Amro Nederland zal in die periode exclusief verzekeringen verkopen van het nieuwe ABN Amro Verzekeringen, met Delta Lloyd als meerderheidsaandeelhouder. “Het huidige assortiment van ABN Amro zal worden uitgebreid en het ligt niet voor de hand dat producten van derden zullen worden betrokken. Zo zal ABN Amro straks met een eigen pakket ziektekosten komen”, aldus Delta Lloyd-woordvoerder David Brilleslijper. Hij benadrukt dat ABN Amro Verzekeringen de risicodrager is en blijft. Als risicodrager is Delta Lloyd er voor het intermediair.

Producten die ABN Amro en Delta Lloyd samen niet kunnen bieden, zullen wel worden betrokken van andere partijen. “Dat is bij ABN Amro Verzekeringen nu ook het geval.”