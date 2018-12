Verzekeraars kunnen opleiding nieuwe medewerkers uitbesteden

Met ingang van september kunnen verzekeraars en andere financiële dienstverleners het inwerken en opleiden van hun nieuwe medewerkers uitbesteden aan het detacheringsbureau.

“Het idee hiervoor is ontstaan vanuit de werkwijze die wij voor onze gedetacheerden hebben ontwikkeld”, vertelt directeur Bart Mes. “Aan deze mensen, veelal hbo’ers, geven de korte introductiecursus IVB (Introductie Verzekerings Bedrijf). Vervolgens krijgen ze elf dagen Verzekeringspraktijk Leven voorgeschoteld en de overige dagen van de opleidingsmaand krijgen ze door ons zelf geschreven verdiepingscursussen aangeboden. Geluiden uit de praktijk wezen erop dat nieuwe medewerkers bij verzekeraars op een afdeling terechtkomen en dan nog van toeten noch blazen weten. Vervolgens moeten ze ingewerkt worden door een senior medewerker die er geen tijd voor heeft, want daarom kwam er immers iemand bij op de afdeling. Voor ons aanleiding om onze werkwijze aan te bieden aan verzekeraars. Daar is positief op gereageerd”, aldus Mes. Verzekeraars kunnen personen individueel aanmelden. De kosten bedragen e 2.500 per persoon

“We beginnen in september. Tegen die tijd zijn we verhuisd naar de omgeving van Utrecht. Daar zit tevens onze opleidingslocatie.”