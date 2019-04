Vertrouwen consumenten in hypotheekaanbieders daalt

De conclusie van Blauw, dat het onderzoek presenteerde op het door Euroforum georganiseerde Nationale Hypotheken Congres, luidt dat men minder durft te lenen dan voorheen. “De oriëntatiefase wordt langer en uitgebreider. Men bezoekt meer aanbieders en wil meer weten. De consument wil een simpel en duidelijk product: de hypotheek hoeft geen onderdeel meer te zijn van een compleet financieel plan, maar men wil gewoon ‘geld nu’ om de koopkracht te verhogen”, aldus Wout van der Wijk van Blauw.

Uit het onderzoek blijkt dat lage rente voor consumenten een minder belangrijke overweging is geworden bij de keuze van de adviseur, terwijl het belang van deskundigheid en betrouwbaarheid van de adviseur is toegenomen.

Voorkeur

Banken worden nog steeds als het meest betrouwbare distributiekanaal gezien, hoewel zij dit jaar als minder deskundig zijn aangemerkt dan in eerdere jaren. Van de ondervraagden denkt eenderde dat banken de laagste rente bieden.

Banken genieten ook de voorkeur als het gaat om de vraag bij wie consumenten voor een hypotheekgesprek op bezoek denken te gaan. Opmerkelijk is wel dat tussenpersonen, die na de hypotheekwinkels (ketens als De Hypotheker en De Hypotheekshop) als derde partij op het verlanglijstje staan, het hoogste scoren als het gaat om het omzetten van de voorkeur in een gesprek: in 84% van de gevallen gaat de consument ook daadwerkelijk bij de tussenpersoon langs. Die weet vervolgens 70% van de gesprekken om te zetten in een gesloten hypotheek.

De hypotheekwinkels scoren aanmerkelijk minder: slechts 34% van de mensen die zeggen bij een van de ketens langs te gaan, doet dat ook. Vervolgens wordt nog geen 50% van de gesprekken omgezet in het sluiten van een hypotheek. Ook op het gebied van klanttevredenheid blijken tussenpersonen aanzienlijk hoger te scoren dan de hypotheekwinkels.

Van diegenen die een hypotheek hebben overgesloten, heeft 57% dat gedaan bij dezelfde adviseur. Zij die een andere adviseur hebben gekozen, deden dat in 30% van de gevallen vanwege de lagere rente; 28% stapte over vanwege betere voorwaarden. Vorig jaar was klanttevredenheid nog de belangrijkste reden om van adviseur te wisselen.

Stress

Blauw zag overigens in hun onderzoek voor Center Parcs bevestigd dat geld een belangrijke stressfactor is. Van de Nederlanders die zichzelf als gestresst bestempelden, gaf 34% de financiële situatie aan als hoofdoorzaak. Verder bleek dat 35% van de mensen die graag minder wilden gaan werken, financiële verplichtingen als belangrijkste belemmering daarvoor zagen.