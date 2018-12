Vertrek grote klant leidt tot faillissement assurantiebedrijf

Zeker Zonder Zorgen was actief in hoofdzakelijk pensioenregelingen, hypotheken en spaarproducten en werd medio mei 2000 operationeel onder leiding van grootaandeelhouder (50%) en directeur Onno Douma. De andere aandeelhouders waren F. van Merriënboer (25%) en D. Bode (25%), tevens eigenaren van een marketingbureau.

Dit marketingbureau leverde prospects aan. Het maken van afspraken en het feitelijke (advies)werk werd verricht door Douma en vijftien medewerkers die hij inhuurde van het marketingbedrijf. “Inmiddels staat er niet één meer op de loonlijst”, zegt Douma.

Volgens Douma houdt het faillissement verband met het vertrek van een van de twee grote klanten die in de boeken stonden. “Voor twee uitzendorganisaties, ABO Tech in Drachten en UKV in Veenendaal, verzorgde mijn bedrijf onder meer de pensioenregeling. Vorig jaar is ABO Tech overgestapt naar MN Services, de verzekeraar van de klein-metaalindustrie, waardoor een van de grondpijlers van het bedrijf wegviel.” Tot curator in het faillissement is benoemd mr. W.H.M. Cnossen in Heerenveen.

Het verlies van zijn onderneming over 2001 schat Douma op maximaal e 30.000. Een jaar eerder was het nettoresultaat volgens de jaarrekening bijna e 42.000 bij een netto provisieomzet van e 86.000, afkomstig van De Goudse (71%), ASR (19%) en Hooge Huys (9%). In 2000 stonden nog drie medewerkers op de loonlijst.