Verstegen volgt Van der Heide op in groepsdirectie Lancyr

Berrie van der Heide, die zijn minderheidsbelang in de franchiseketen Lancyr Groep verkocht heeft aan Delta Lloyd, is geen lid meer van de groepsdirectie van Lancyr. Zijn opvolger is Onno Verstegen (39), afkomstig van Ohra Bank.

“Wij kregen vorig jaar een dusdanig goed bod om ons minderheidsbelang in Lancyr weer aan Delta Lloyd te verkopen, dat we dat gedaan hebben. Het gevolg is ook dat ik terug ben getreden uit de groepsdirectie van Lancyr”, vertelt Berrie van der Heide, directeur van Lancyr-Van der Heide.

Momenteel zijn er dertien kantoren aangesloten bij de franchiseorganisatie. Volgens Ed van Uijen, directeur Lancyr Groep, staan er vijf kantoren op voet van tekenen. “Voor het eind van het jaar moeten die aangesloten zijn.”

Verder zijn er gesprekken gaande om nog twee zogeheten backoffice-kantoren aan te sluiten. Dit zijn kantoren waar de administratieve afhandeling van aangesloten franchisekantoren plaatsvindt. Het kantoor van Berrie van der Heide in Scherpenzeel is zo’n backoffice-kantoor.

Volgens Van der Heide heeft de fusie met de Lancyr Groep hem gebracht wat hij wilde. “Wij wilden over een paar jaar nog steeds op de kaart staan. De fusie met de Lancyr Groep heeft daarvoor gezorgd. Die fusie heeft ook Delta Lloyd geen windeieren gelegd. Het aantal volmachten is sterk uitgebreid. Daarnaast is onze employee-benefitsaanpak een unique selling point. Wij zijn voor de werkgever dat ene loket met Lancyr Employee Benefits. Die systematiek is nu voor de gehele Lancyr-organisatie beschikbaar.”