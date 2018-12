Veroordeelde Van Velzen duikt op bij Financieel Collégium

Onder de naam Financieel Collégium heeft assurantiekantoor Janssen & Van Leeuwen (Waalre) een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Zurich Life (Zwitserland) op de markt gebracht. De verkoop van de polis, met voorwaarden in de Engelse taal, wordt overgelaten aan andere tussenpersonen. Eén van de mensen achter het product is de onlangs veroordeelde Eric van Velzen.

Van Velzen is volgens de rechtbank in Roermond een sleutelfiguur in de frauduleuze beleggingsorganisatie van Elmar Koch, een Duitser die in 1997 mede-eigenaar was van het toen failliet verklaarde intermediairbedrijf TopAdvies. Voor zijn rol in de recente Koch-affaire is Van Velzen in juli veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Tegen dit vonnis heeft Van Velzen hoger beroep ingesteld; dat geldt ook voor zes betrokken tussenpersonen in de regio Eindhoven en Noord-Limburg die een geldstraf (tot e 1,5 mln) hebben gekregen.

De betrokkenheid van Van Velzen bij intermediairbedrijf Financieel Collégium, een activiteit van Janssen & Van Leeuwen, wordt door Jan Janssen ontkend. “Hij heeft in het verleden wel eens iets gedaan voor ons bedrijf Ivest Nederland”. Janssen verwijst verder naar compagnon en schoonzoon Pim van Leeuwen. Ook die noemt de betrokkenheid van Van Velzen bij Financieel Collégium “geen”, maar zegt even later dat Van Velzen “een tijd geleden een interim-opdracht heeft uitgevoerd”.

Raadgever

Brieven van het Financieel Collégium werden in elk geval tot eind juni nog door Erik van Velzen als ‘raadgever groepsvoorzieningen’ ondertekend. Van Leeuwen: “Ja, dat zou wel kunnen kloppen, ja. Die interim-opdracht duurde tot ongeveer twee maanden geleden”. Volgens een ingewijde deelt Van Velzen voor eenderde in de bedrijfsopbrengsten van Financieel Collégium, maar Van Leeuwen spreekt dat tegen.

De betrokkenheid van Eric van Velzen en diens bedrijf Pensioenraadgevers Compagnie in de Koch-affaire is voor Van Leeuwen geen reden geweest om van samenwerking af te zien. “Zijn status van verdachte was geen reden te breken; Eric is daar ook altijd heel open over geweest.”

Engelstalig

Volgens Van Leeuwen wordt de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Zurich Life op dit moment niet meer verkocht. “We zijn in onderhandeling met Zurich.” Opmerkelijk element van het aov-product is dat de polisvoorwaarden in het Engels zijn. Van Leeuwen vindt dat geen enkel probleem: “Er zijn zo veel producten met een handleiding in het Engels”.

Maar de dekking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, met alle mogelijke interpretatieverschillen van dien, is toch wat anders?

Van Leeuwen: “Het heeft nog nimmer tot problemen of bezwaren geleid”.

Volgens de Nederlandstalige productinformatie gaat de dekking van de Zurich-polis uit van het begrip “eigen of gelijkwaardig beroep”. De doelgroep wordt omschreven als “de witte boorden”: medici, accountants en advocaten. Tot een verzekerd jaarbedrag van e 75.000 wordt geen enkele acceptatie-eis gesteld. De verzekeringnemer wordt certificaathouder van Financieel Collégium, dat is opgericht “met het doel het aanbieden van profijtelijke groepsvoorzieningen (…), dit ten gunste van de tot de groep behorende certificaathouders”. Het certificaat kost overigens wel e 100 per jaar.

Frontoffice

Eén van de tussenpersonen die het aov-product van Financieel Collégium verkocht – tegen 15% doorlopende provisie – was Jan Willem Bolte van Verus Assurantiën in Malden. Bolte werkte eerder twaalf jaar voor AXA, waar hij zich met name bezig hield met AXA’s arbeidsongeschiktheidspolis Unim. Informatie over het Financieel Collégium en het Engelstalige aov-product is echter van de website van Verus Assurantiën, dat diende als “frontoffice richting tussenpersonen”, verdwenen. “Door recente ervaringen en als gevolg van recente informatie wens ik mijn kennis en ervaring op het gebied van aov niet langer voor Financieel Collégium in te zetten”, zo valt er nu op www.verusass.nl te lezen.

Problemen met Engelstalige aov-polisvoorwaarden heeft overigens ook Bolte niet: “Het is een goed en goedkoop product”.

Virtus opheven

De Virtus Adviesgroep bestaat niet meer.

Directeur René Graafsma wikkelt de afbouw van de portefeuille af. “De BV is inmiddels leeg”, zo zegt hij. Graafsma startte de Virtus Adviesgroep in 1997, samen met Pim van Leeuwen en stille vennoot Jan Janssen. De groep telde maximaal twintig aangesloten assurantiekantoren, die bij een lidmaatschap gebruik konden maken van diensten als inkoop, marketing en educatie. “Het eigen belang van de tussenpersonen heeft te veel voorop gestaan”, zegt Graafsma, die in Breukelen een eigen kantoor bezit: Respect Assurantiën.