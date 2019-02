Vermeend laat Meeùs-stuur los

‘Socialist bestuurslid VNO/NCW’, kopte het dagblad De Telegraaf naar aanleiding van het bericht. Zo bijzonder is die primeur niet, nuanceerde Vermeend even later op Radio 1. “Ik ben geen socialist maar een sociaal-democraat en kom uit een ondernemersgezin.” Vermeend (54) gaat zich namens VNO/NCW onder meer buigen over het onderwerp prepensioen.

Op de vraag hoe hij het lidmaatschap van de werkgeverskoepel denkt te gaan combineren met zijn functie bij Meeùs en zijn commissariaten bij de Nationale Vacaturebank.nl, uitzendbedrijf Randstad en Free Record Shop, luidde het antwoord kort: “Ik werk hard.”

Een dag later bleek Vermeend zich te hebben bedacht. “Met het uitzetten van een nieuwe koers is mijn hoofdtaak bij Meeùs voltooid. Als een opvolger voor mij is gevonden, schuif ik geruisloos door naar een rol als commissaris van Meeùs”, zo liet hij optekenen in de GPD-dagbladen. Een opmerkelijke wending, ook al omdat Vermeend twee maanden geleden nog in een interview met AM (AM 22, pag. 12-14) verklaarde de verzekeringsbranche “uitdagender en boeiender dan gedacht” te vinden en dus nog wel even op zijn plek te zitten. Vermeend wordt bij Meeùs overigens president-commissaris.

Willem Vermeend kijkt als leidsman van Meeùs alweer uit naar nieuwe uitdagingen.