Verlofknip in ruil voor spaarloon

Kern van het voorstel wordt dat alle werknemers vanaf 1 januari 2003 een aparte spaarrekening kunnen openen voor verlofsparen. In de zogeheten ‘verlofknip’ mag per jaar – van het nettoloon – e 600 worden gestort. In 2003 kan tevens nog eenmalig een bedrag worden gestort van e 2.400, afkomstig van een eventueel aanwezige bedrijfsspaarregeling. De ‘verlofknip’ mag maximaal e 17.000 euro gaan bedragen.

Bij opname van het geld voor een periode van onbetaald verlof zal de overheid een bonus van 30% op het gespaarde saldo uitkeren. Voorwaarde is een werkgeversverklaring waaruit het verlof blijkt.

Reclame-eis

Naast het voorstel voor een ‘verlofknip’ heeft de ministerraad vorige week instemmend gereageerd op een voorstel van Financiën-minister Hans Hoogervorst voor aanscherping van reclames voor financiële producten. Het gaat om drie extra verplichtingen: vermelding van de toezichthouder, vermelding van de geldende klacht- en garantieregeling en een waarschuwing voor beleggen met geleend geld. De Autoriteit Financiële Markten kan deze verplichtingen opleggen aan alle aanbieders van financiële producten.