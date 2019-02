Verkoop Conservatrix is verdrievoudigd

De productie van levensverzekeraar Conservatrix is vorig jaar verdrievoudigd. Daarmee samenhangende provisiebetalingen drukten echter de nettowinst.

Dat meldt de Baarnse levensverzekeraar in een jaarverslag, waarin voor het eerst de uitvaartdochters Nuvema en Huva zijn geïntegreerd. De groep kwam in z’n totaliteit tot een nettoresultaat van e 0,5 (1,9) mln, ondanks een jaarverlies bij vlaggenschip Conservatrix Leven (e -0,5 mln).

Substantieel gestegen kosten drukten de winst én zullen dat de komende jaren blijven doen. Eén van de oorzaken van de kostenstijging is een toename van het personeel. Er werken voor de Conservatrix Groep nu 105 (85) mensen, waarvan acht in de buitendienst voor Conservatrix en 44 (33) loondienstadviseurs van Nuvema. Verder zijn de investeringen in automatisering toegenomen en zijn de provisiebetalingen door Conservatrix sterk gestegen: van e 0,7 mln in 2001 naar liefst e 4,7 mln vorig jaar. De provisieverdientermijn voor tussenpersonen ligt bij Conservatrix gemiddeld rond de vijf jaar.Dit verschilt per tussenpersoon en per soort verzekering.

Ondanks een dividenduitkering van Nuvema (zie kader) is het eigen vermogen van de groep met 9,2% aangedikt tot e 31,1 (28,5) mln.

Pensioen

Het premie-inkomen van de groep is vorig jaar met 18,3% gestegen tot e 15,5 (13,1) mln, waarvan e 8,5 (7,1) mln via Conservatrix en e 7,0 (5,8) mln via Nuvema. De productie bij Conservatrix verdrievoudigde, bij Nuvema bleef die plus beperkt tot 30% (e 26,7 mln kapitaal). “Kleine partijen hebben minder last van een tegenvallende markt dan grote”, denkt directielid Boudewijn Henny. “Verder hebben wij aanzienlijke inspanningen gepleegd in productontwikkeling en reclame”, zo verklaart hij het succes.

Tegenover e 103,3 mln aan nieuwe productie van verzekerd kapitaal stond bij Conservatrix echter wel e 40,5 mln aan verminderingen door uitkeringen en afkoop. “Het verval is wel wat toegenomen”, erkent hij. “Maar het aantal afkopen is niet sensationeel.”

De verkoop van universal-lifeproducten is volgens hem niet afgenomen: “integendeel feitelijk”. Meer productie is verder afkomstig van hypotheekgerelateerde polissen; zo is vorig jaar de ‘Leuker Leven Hypotheek’ geïntroduceerd. Verder is de aandacht voor pensioenverzekeringen toegenomen. Conservatrix heeft een heuse afdeling Pensioen- en Lijfrenteverzekeringen opgericht en is gestart met de verkoop van een nieuw product: het Waerdenburgh Aanvullend Pensioen, genoemd naar intermediairrelatie Waerdenburgh Assuradeuren (Waardenburg).

Conservatrix deed eind 2002 zaken met 660 tussenpersonen, nadat dit aantal jarenlang rond de zeshonderd schommelde. Dat niet alle nieuwe relaties even succesvol zijn, bewees het faillissement van FIN (Financial Insurance Network), een subagent van Waerdenburgh. Dit bedrijf in Hoogezand van Harry Weening, met tachtig medewerkers, ging ten onder aan het hoge polisverval en de daaraan gekoppelde vordering van terug te betalen provisies. “Die dingen gebeuren”, zegt Boudewijn Henny. “Als je groeit, krijg je ze niet allemaal zoals je zelf graag zou willen.” Conservatrix is één van de schuldeisers van FIN.

De fraaie kantoorvilla ‘Huize Canton’ in Baarn, de thuisbasis van Conservatrix en Nuvema.

Broers Henny: e 50 mln dividend

De broers Boudewijn en Ewoud Henny, grootaandeelhouders van de verzekeraars Conservatrix en Nuvema, hebben vorig jaar weer een dividenduitkering van (naar schatting) e 3,5 mln ontvangen. Over de laatste vijf boekjaren hebben Conservatrix en Nuvema voor in totaal e 50 mln aan dividenden uitgekeerd.