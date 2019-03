Verkiezing ‘Verzekerings- vrouw van het jaar’

Aanleiding voor de verkiezing zijn de eerste onderzoeksresultaten naar de positie van vrouwen in de verzekeringsbranche. Studente Nadia Habieb, die het onderzoek uitvoert in opdracht van For All Finance, maakte onder meer een analyse van uitingen in de diverse verzekeringsbladen.

Uit deze eerste analyse blijkt dat ruim 39% van de werknemers in de verzekeringsbranche een vrouw is. Maar dat in minder dan 13% van de gevallen een vrouw wordt gepresenteerd in de diverse ‘personalia-rubrieken’ van verzekeringsbladen. Ook op het gebied van interviews komen de vrouwen er bekaaid van af. In minder dan 5% van de interviews in de vakbladen gaat het om een vrouw.

Marketing-directeur Patrick van Hees van For All Finance: “Natuurlijk weten we allemaal best dat de verzekeringswereld nog een mannenbolwerk is, maar als je goed naar deze cijfers kijkt, dan schrik je gewoon van de extreme verhoudingen.” Buitendienstfuncties bij verzekeraars schijnen de kroon te spannen qua vrouwelijke ondervertegenwoordiging: minder dan 8% van de buitendienstmedewerkers is een vrouw.

Voor het detacheringsbureau in ieder geval voldoende aanleiding om het belang van meer vrouwen aan de top te stimuleren. Samen met Network & Search (wervingsbureau), ITDS (IT-consultancy voor verzekeraars) en Lubberding Consultancy (marktonderzoeksadvies voor verzekeraars) wordt op 13 juni de verkiezing ‘Verzekeringsvrouw van het jaar’ gehouden. “Het initiatief wordt breed gedragen door onder meer het Verbond van Verzekeraars en de NVA”, aldus Van Hees. “Iedere vrouw uit de branche kan meedingen naar de titel. Via de website www.verzekeringsvrouw.nl kan men zich aanmelden voor diverse categorieën.”