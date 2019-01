Vergelijkingspakket Diagnose ook voor intra- en extranetten

Het vergelijkingspakket Diagnose is ooit als DOS-applicatie op de markt gebracht en ruim twee jaar geleden onder het besturingssysteem Windows beschikbaar gekomen. IFC Systems brengt het nu als een ASP-oplossing (Applications Service Provider) op de markt.

Volgens IFC kunnen grote intermediair-, franchise- en koepelorganisaties daardoor de bij hen aangesloten) kantoren voorzien van een centraal informatiesysteem. Verzekeringsmaatschappijen kunnen de functionaliteit binnen hun extranet plaatsen, zodat het beschikbaar komt voor hun kernrelaties.

IFC-directeur Guus Landheer realiseert zich terdege dat Diagnose-Online een kannibaliserend effect kan hebben op het aantal pakketten dat al bij tussenpersonen geïnstalleerd is. “Als wij het bij verzekeraars installeren dan moeten zij een dusdanig bedrag betalen voor onder meer de licentie en de traffic op hun website, dat daarmee de kannibalisering gecompenseerd wordt. Bovendien verkoop ik liever in één keer een licentie voor vijfhonderd gebruikers, dan dat ik vijfhonderd individuele gesprekken moet voeren en het vijfhonderd keer moet installeren.” In verband met dit kannibalisatie-effect is er volgens Landheer nadrukkelijk voor gekozen om het de applicatie niet voor internet op de markt te brengen, maar alleen voor intra- en extranetten.

Betaalvormen

Het ASP-model is een volledig op internet gebaseerde versie. Dat betekent dat iedereen die in het bezit is van een pc met een internetaansluiting vanaf elke willekeurige locatie het vergelijkingspakket kan raadplegen, op voorwaarde dat hij toegang heeft tot het netwerk waar de applicatie op draait.

Diagnose-Online wordt in twee betaalvormen aangeboden: pay-per-view en ongelimiteerd gebruik. “Pay-per-view bieden we vooralsnog alleen bij wijze van proef aan. Een prijsvaststelling is namelijk erg lastig. Wel maken we afspraken over hoeveel views men dan op jaarbasis moet afnemen. We rekenen nu e 10 per view. Bij ongelimiteerd gebruik worden afspraken gemaakt over het aantal gebruikers dat aangesloten wordt. Bij bijvoorbeeld honderd gebruikers zal tussen de e 75.000 en e 100.000 per jaar betaald moeten worden.”

Landheer zegt met vijf partijen in gesprek te zijn over installatie van het systeem. Meer mededelingen kan hij daarover nu nog niet doen. “Het vergt een behoorlijke investering, dus partijen moeten daar even over nadenken”, aldus Landheer.