Verdubbeling koopsomomzet DBV

De totale premie-omzet van DBV Leven steeg met 56% tot e 159,2 (101,9) mln. De polissen tegen periodieke premiebetaling leverden een premiegroei van 24% op, van e 58,4 mln naar e 72,4 mln. In 2001 was de periodieke premie-omzet nog met 11% gestegen en de koopsomomzet met 34%.

DBV schrijft de successen onder meer toe aan de productie in de collectieve pensioenmarkt en aan verzekeringen die zijn gekoppeld aan private banking. Komend jaar moeten de bancaire producten van Credit Suisse voor een verdere vergroting van het marktaandeel zorgen. De bedrijfsnaam zal daartoe ook worden gewijzigd van DBV Leven in Credit Suisse Life & Pensions. Vooralsnog wordt volstaan met de toevoeging aan het beeldmerk met ‘A Credit Suisse Group company’.

De winst na belastingen van DBV Leven ging vorig jaar verder omhoog tot e 2,76 mln. Dat betekent een stijging van 13%.