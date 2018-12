Verdere uitverkoop Royal & SunAlliance

RSA verkocht in het dramatisch verlopen jaar 2001 al een aantal bedrijfsonderdelen, onder meer in Spanje en Italië. Desondanks waren de bedrijfsresultaten zeer teleurstellend. De bedrijfswinst verdween als sneeuw voor de zon: van e 757 mln naar e 26 mln. RSA schrijft de winstval toe aan een enorme schade bij de WTC-aanslag (ruim e 350 mln) en extra voorzieningen voor asbestclaims. De premie-omzet van RSA bedroeg vorig jaar e 14,4 (13,7) mld.

De winstval zal het afstoten van onrendabele onderdelen zeker niet stoppen. In een toelichting op de cijfers zegt topman Mendelsohn dat zeven dochterbedrijven in de etalage staan en dat op vijf daarvan al een serieus bod is gedaan. Namen noemt hij niet.

RSA Benelux

Over het onderdeel RSA Benelux wordt in het jaarcijferbericht van de groep niet of nauwelijks gerept. “Hoge ontwikkelingskosten en grote schades”, zijn de enige kwalificaties die de Benelux ten deel vallen. Verder wordt over Nederland gezegd dat in 2000 (!) een goede groei in levensverzekeringen werd gerealiseerd.

RSA Benelux wil nog geen jaarcijfers geven. “Zij moeten nog officieel worden vastgesteld.” In elk geval waren de resultaten in het eerste halfjaar van 2001 nog negatief: e -1,8 (-1,3) mln bij het levenbedrijf (door opstartkosten) en e -1,7 (-7,5) mln bij het schadebedrijf (door slechte resultaten in de branche Brand). Wel steeg de premie-omzet in de eerste helft van het vorig jaar flink: bij Leven met 40% tot e 48 (34) mln en bij Schade met 34% tot e 205 (153) mln.

Eerder ontkende directeur Danny van der Eijk dat het bedrijfsonderdeel RSA Benelux in de verkoop zou staan. “De embedded value van het Nederlandse levenbedrijf ligt ver boven de groepsnorm, terwijl het schadebedrijf het hier de afgelopen jaren helemaal niet slecht heeft gedaan”, zo liet hij optekenen in AM 3 (pag. 5). Uit kostenoverwegingen is wel het Belgische levenbedrijf geïntegreerd in het Nederlandse.