Verbond: wellicht uitstel voor financiële bijsluiter

Aanleiding voor het voorzichtige pleidooi voor uitstel is de langdurige onduidelijkheid over de inhoudelijke invulling van de bijsluiter. Volgens het Verbond zou “een gefaseerde invoering” een goede oplossing zijn. “Bijvoorbeeld dat de informatie-eis al wel per 1 januari geldt, maar dat je aanbieders pas vanaf 1 april verplicht om de bijsluiter bij een polis te leveren”, zo verduidelijkt Verbond-woordvoerster Anky van Leeuwen de term ‘gefaseerd’. Het Verbond heeft dit in een brief laten weten aan de Raad van Financiële Toezichthouders.

Op 1 januari volgend jaar staat ook de invoering van de nieuwe Code Rendement & Risico gepland. De bedoeling is die introductie te laten samenvallen met die van de bijsluiter. “Daar houden we vooralsnog aan vast”, aldus Van Leeuwen.