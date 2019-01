Verbond vordert tonnen van failliete stichting

Deze stichting verzorgde voor het Verbond de besteding van CAO-gelden ten behoeve van werkgelegenheidsprojecten voor langdurig werklozen. Het te besteden bedrag bedroeg e 3,4 mln, gelijkelijk te verdelen over twee instellingen die de uitvoering op zich namen. Eén van die instellingen was de Stichting Brug- en Instroomprojecten, gelieerd aan de vakbonden CNV en FNV.

Het Verbond heeft voorschotten betaald zonder dat daar werkzaamheden tegenover hebben gestaan. Over de exacte hoogte van het bedrag laat het Verbond zich niet uit, “maar het gaat om enkele tonnen”. Insiders zeggen dat het Verbond nog e 1,1 mln van het te besteden bedrag van e 1,7 mln door Brug- en Instroomprojecten in kas heeft.

De werkzaamheden van de stichting zijn inmiddels overgenomen door de bedrijven Start en Kliq, die de besloten vennootschap Brug- en Instroom hebben opgericht. Het Verbond zal niet in zee gaan met dit bedrijf. “Wij zetten een offertetraject in met een ander bureau. Ons doel is dat het geld terecht komt waar het voor bedoeld was, namelijk aan het werk helpen van langdurig werklozen”, aldus een woordvoerder.

De andere helft van de CAO-gelden is destijds terecht gekomen bij Mazza Opleidingen, voorheen Dijkhuis Opleidingen.