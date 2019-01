Verbond van Verzekeraars aandeelhouder van Nibe-SVV

Deze aandelen waren in handen van de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV BV). In de SVV BV waren vertegenwoordigd het Verbond van Verzekeraars, NVA, NBVA, Federatie van Assurantieclubs en de assurantieclubs zelf.

Volgens Nibe-SVV woordvoerder Dik van Velzen is het aandeelhouderschap van het Verbond van Verzekeraars aan de orde gekomen toen Nibe-SVV wilde praten over versterking van het aandelenkapitaal. “De instanties die vertegenwoordigd waren in SVV BV hadden geen geld of vonden dat zij niet de aangewezen partij waren om geld te verstrekken. Alleen het Verbond wilde wel geld verstrekken, maar wilde in ruil daarvoor bestuurlijke inspraak hebben.”

Met het Verbond als nieuwe aandeelhouder is ook de raad van commissarissen van het opleidingsinstituut op één na volledig vernieuwd. Oud-bestuurder van Delta Lloyd Chris Tesselhof is voorzitter van de raad van commissarissen. Van verzekeraarszijde is verder nog benoemd Cor van den Bos van SNS Reaal. Vanuit de bankenkant zijn benoemd Harry Baeten van Van Lanschot Bankiers en Gerard Hartsink van ABN Amro. Als onafhankelijk commissaris is benoemd Dolf Balkema van het managementbureau A.T. Kearney. Volgens Van Velzen was de oude raad van commissarissen toe aan aftreden.

Eerder dan verwacht is bij Nibe-SVV ook een nieuwe directeur benoemd als opvolger van Joop van Kessel. Per 1 februari is Peter Tersteeg in dienst getreden. Van Kessel zou in juli dit jaar met pensioen gaan, daar is niet op gewacht. Van Kessel blijft aan als adviseur. Het Verbond van Verzekeraars doet hier geen uitspraken over en verwijst naar het opleidingsinstituut. “Het is een zelfstandig instituut met een eigen verantwoordelijkheid”, aldus het Verbond.

Tersteeg is inmiddels voortvarend aan de slag gegaan. “Hij is aan het kijken hoe hij de lijnen wat korter en daadkrachtiger kan krijgen. In de ontwikkelpoot van Nibe-SVV is een scheiding aangebracht. Waar we eerst dachten dat een samenvoeging tussen de bankpoot en de verzekeringspoot goed zou zijn, zijn we daar op teruggekomen. De bankcultuur is duidelijk anders dan de verzekeringscultuur. Zo is tevens de verkooppoot uit elkaar gehaald. Intern zijn mensen van baan veranderd. Er zijn geen ontslagen gevallen”, aldus Van Velzen.