Verbeek formulemanager bij De Hypotheekadviseur

Verbeek is al jaren werkzaam in de hypothekenwereld. Bij Huis & Hypotheek heeft hij twee vestigingen opgezet en bij De Hypotheekshop en De Hypotheker is hij als formule- respectievelijk franchisemanager werkzaam geweest.

Bij De Hypotheekadviseur gaat hij zich inspannen voor de uitbreiding van het aantal franchisenemers (nu tien). Daartoe wordt, onder meer via internet, een wervingscampagne opgestart. Verder wordt samengewerkt met een aantal wervings- en selectiebureaus, een franchise-adviesbureau. Verbeek gaat verder de commerciële contacten met de bestaande franchisenemers onderhouden.