Veid is een feit

De eerste kennismakingsbijeenkomst werd gehouden in Hotel Ampt in Nijkerk, voortaan de vaste vergaderlocatie van de op te richten vereniging. In totaal waren daar 33 van de 136 aangeschreven (volmacht)bedrijven aanwezig. Zij betaalden vorig jaar e 65,5 mln provisie uit aan 9.548 agentschappen. Bij 846 agentschappen is de externe intermediaire dienstverlener de voornaamste relatie. Van de 33 Veid-leden bieden er twintig schadeverzekeringen aan, zeventien leven- en pensioenproducten en zestienhypotheekproducten. Negen hebben een ‘postenbank’.

De leden van Veid worden op de hoogte gehouden via onder meer de nieuwe website www.veid.nl. Daarop zullen zij zichzelf via een profielpagina presenteren.