Veel lof voor de leeuwin

Carlo de Swart typeerde de verschijning van Alexander als “redelijk deftig” en zijn taalgebruik als “redelijk geaffecteerd à la Van Agt”. NN-topman Bert Richaers werd het soms te veel: “Als hij eenmaal begint, loopt hij helemaal leeg. Af en toe duurde dat te lang. Dan moest ik wel eens zeggen: Alexander, nu is het genoeg. Nu gaan we weer gewone woorden gebruiken”.

Nout Wellink gunde de aanwezigen een blik in het criminele verleden van Alexander. “Toen hij solliciteerde bij De Nederlandsche Bank, werd op het sollicitatieformulier gevraagd of hij ooit in aanraking was geweest met de politie. Daarop had hij met hoofdletters ‘JA’ geantwoord. Bij de toelichting stond: “Wegens het overtreden van het inhaalverbod”.

Aegon-bestuurslid Johan van der Werf vergeleek Alexander met een leeuwin die haar welpen verdedigt. Overigens blijkt voor Van der Werf een wens in vervulling te zijn gegaan: “Ik zal nog wel contact hebben met Alexander als klant en mede-aandeelhouder in SRK. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens de baas van Alexander zou worden!”

Tussen Aegon en Van Voorst Vader heeft het niet altijd even goed geboterd. Toen de samenwerking tussen Aegon en Ahold bekend werd, werd Alexander voor de camera’s gesleept om een – pittige – reactie te geven, zo herinnert Boudewijn van Uden zich. “De volgende ochtend kwam Aegon met gierende banden in Tiel het erf op rijden. We hebben daarna een pittig gesprek gehad.”

Dat Van Voorst Vader enorm goed ligt bij de vrouwen, was al min of meer bekend. Levob-bestuurslid Ineke Banus deed daar nog een schepje bovenop. “Alexander is geen haantje; daar lopen er al genoeg van rond. Hij gaat gewoon met vrouwen om en laat zien dat het ook anders kan.”

Alexander krijgt net iets meer gedaan bij vrouwen, weet ook Boudewijn van Uden nog uit de tijd dat hij NBVA-secretaris was. “We hadden een matineuze vergadering bij een gerenommeerde verzekeringsgroep. Daarvoor waren we ongeveer een uur te vroeg gearriveerd, maar toch werden we al tot de vergaderzaal toegelaten. Op de vraag of hij iets wilde drinken, antwoordde Alexander doodleuk: ‘Mevrouw, doet u mij maar een glas vers geperste jus d’orange en een sigaar’. Tot mijn grote verbazing verscheen de koffiedame even later nog met de gevraagde artikelen ook! Alexander kan dat gewoon maken”, aldus een ietwat jaloerse Van Uden.

Alexander van Voorst Vader bleek achter zijn gloednieuwe vleugel niet alleen vocaal, maar ook muzikaal vrij virtuoos.

(v.l.n.r.) Bert Richaers (NN), Carlo de Swart (ASR) en Johan van der Werf (Aegon) bespreken de toestand in de verzekeringswereld.

Klik hier voor een foto-impressie van de NBVA Nieuwjaarsbijeenkomst. Opmerkingen: